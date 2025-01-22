Міноборони: Держстандарт гармонізує українське законодавство з міжнародними нормами ООН з протимінної діяльності

Україна на рівні державного стандарту унормувала використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та супутникових знімків для обстеження територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. Національний орган стандартизації ухвалив новий стандарт ДСТУ 8820-5:2024 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 5. Процеси вивільнення територій "ленд-реліз". Документ визначає основні принципи створення та функціонування системи розблокування територій, роблячи акцент на сучасних технологіях. Зокрема, впроваджено вдосконалені процедури визначення територій безпечними після нетехнічного та технічного обстежень і очищення їх від вибухонебезпечних предметів. Держстандарт також гармонізує українське законодавство з міжнародними нормами Організації Об’єднаних Націй з протимінної діяльності (IMAS). Одним із завдань документа є впровадження в Україні найкращого міжнародного досвіду та підвищення ефективності гуманітарного розмінування. Над стандартом працювали представники технічного комітету стандартизації разом із фахівцями Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Роботу над документом підтримали Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування та ОБСЄ.