У Міноборони назвали кількість знищених російських повітряних цілей

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що у повітрі було ліквідовано:

887 крилатих ракет;

15 аеробалістичних ракет Кинджал;

41 іншу балістичну ракету;

2691 дрон Shahed;

35 безпілотників Lancet;

131 БпЛА Орлан та інших.

"Наші відважні воїни здійснили неймовірну роботу в 2023-му. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні в посиленні можливостей протиповітряної оборони" - зазначили у ЗСУ.

Там також наголосили, що попереду ще більше досягнень і закликали вірити в ППО України.