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У Міноборони назвали кількість знищених російських повітряних цілей

08.01.2024 / 12:16
Повітряні сили ЗСУ протягом 2023 року знищили 3800 повітряних цілей, запущених російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що у повітрі було ліквідовано:

  • 887 крилатих ракет;
  • 15 аеробалістичних ракет Кинджал;
  • 41 іншу балістичну ракету;
  • 2691 дрон Shahed;
  • 35 безпілотників Lancet;
  • 131 БпЛА Орлан та інших.

"Наші відважні воїни здійснили неймовірну роботу в 2023-му. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні в посиленні можливостей протиповітряної оборони" - зазначили у ЗСУ.

Там також наголосили, що попереду ще більше досягнень і закликали вірити в ППО України.

Міноборони, дрони, ракети
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