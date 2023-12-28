Міненерго: Наразі генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів

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13:19
У білорусі будують військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, - ЗМІ
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12:16
МО Британії: рф вирішила відновити радянську контррозвідувальну організацію "смерш"
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18:30
У Німеччині звинувачують федеральний уряд у нерішучості щодо постачання Україні ракет Taurus
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14:21
МЗС Італії: ЄС повинен сформувати власну об'єднану армію
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13:19
У містах біля москви третю добу немає опалення, - росЗМІ
- 13:19
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10:12
Експерт: Мета санкцій проти росії поки що не досягнута
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10:10
ДПСУ: Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"
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12:16
Польща: Ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково
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16:25
Шмигаль: У 2024 році Україна має збільшити виробничі потужності українського ОПК в 6 разів
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13:19
БЕБ: Через закон Железняка українські компанії не сплатили до бюджету 1,3 млрд грн ПДВ
- 10:12
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