Міненерго: Наразі генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів

Про це 7 січня повідомляє Міністерство енергетики

Зазначається, що на поточну добу прогнозується незначний імпорт електроенергії - до 2 МВ/год, експорту не передбачається.

Як заявили в Міненерго, станом на ранок 7 січня енергосистема країни збалансована. Після аварійного ремонту запрацював блок однієі з теплових електростанцій (ТЕС).

Також повідомляється, що у Донецькій області внаслідок бойових дій були знеструмлені дві шахти. На момент відключення електроенергії там перебували 18 працівників. Через обстріл пошкоджень зазнало обладнання на території ТЕС на Донеччині.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів вимикалася повітряна лінія ПЛ 110 у Харківській області, знеструмлені побутові споживачі.