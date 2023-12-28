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Свириденко розповіла про майбутні зміни у Кодексі законів про працю

08.01.2024 / 16:25
Нове законодавство має легалізувати різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час. Також збір інформації про працівника буде діджиталізовано, тож більше не знадобляться паперові трудові книжки.

Про це повідомила перший міністр економіки Юлія Свириденко.

У січні стартує обговорення документу з усіма зацікавленими сторонами: “Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Попри численні зміни, цей документ більше не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки”, - зазначила Свириденко.

Також у 2024 році міністерство економіки планує реформувати підходи до державного замовлення, що допоможе протидіяти структурному безробіттю.

“Це такий вид кадрового дефіциту, коли безробітних багато, але в той самий час ринок праці потребує зовсім інших фахівців. Щоб розв’язати цю проблему, держзамовлення у вищих навчальних закладах буде зведено до мінімуму. Натомість в українців з’явиться можливість  отримати грант та отримати бажану професію”, - сказано в повідомленні.

Таким чином, грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи – максимальна свобода вибору.

“Молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов”, – підкреслила міністр.

В міністерстві економіки кажуть, що діяльність Державної служби зайнятості буде модернізована. В рамках реформи в організації буде оцифровано 90% процесів. Також планується створити широку мережу партнерств з:

  • тренінговими компаніями, 
  • компаніями з підбору персоналу, 
  • громадськими організаціями, що займаються соцпроєктами.

Також збільшаться обсяги державної підтримки людей та бізнесу. Зокрема, навчання та перенавчання зможуть пройти 100 тис. українців. А роботодавці зможуть отримати компенсації за облаштування щонайменше 10 тис. інклюзивних робочих місць. Окрім цього, у межах програми єРобота планується видати 15 тис. грантів:

  • на власну справу,
  • для ветеранів, ветеранок та їхніх дружин і чоловіків,
  • для переробних підприємств.

Якщо ж людина не знає, на кого вчитися або планує змінити професію, Міністерство економіки рекомендує придивитися на перелік актуальних напрямків, яких потребує ринок праці. Тобто, зараз в Україні необхідні:

  • інженери та технічні спеціалісти оборонно-промислового комплексу,
  • військові всіх спеціальностей,
  • випускники зі STEM-освіти (наука, технології, інженерія та математика),
  • медики, зокрема реабілітологи і психологи,
  • освітяни,
  • енергетики,
  • будівельники, архітектори, проєктанти тощо.
Свириденко
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