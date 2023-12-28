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Кабмін дозволив вимикати електроенергію побутовим споживачам за борги

08.01.2024 / 17:27
Кабінет міністрів дозволив вимикати електроенергію побутовим споживачам, які систематично за нього не платять та накопичили борги.

Скасували мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, повідомляє АТ "Вінницяобленерго" у Facebook.

Це стосується споживачів, які мешкають на територіях, підконтрольних Україні та де не ведуться бойові дії.

"У разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Споживачів закликали у найкоротші терміни проаналізувати свої платежі за електроенергії та сплатити борги.

Кабмін, борги
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