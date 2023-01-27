Кабмін оприлюднив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон

Як передає Укрінформ, документ оприлюднений на Урядовому порталі.

«У разі введення в Україні воєнного стану члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники, державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники, керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств, керівник Офісу Президента України та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники, голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники, голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени Рахункової палати, голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів, секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники, народні депутати України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники, голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, судді Конституційного Суду України, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств, мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження», - йдеться у постанові.

У документі також зазначено, що у виняткових випадках пропуск через держкордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.

Пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби на підставі прийнятих міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Для лікування за кордоном можна виїхати за наявності документів, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент підписав указ про введення в дію відповідного рішення. Кабінету Міністрів було доручено розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-який виїзд українських посадовців за кордон має здійснюватися винятково за рішенням Ради національної безпеки й оборони.