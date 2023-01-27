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Данілов: Повторний наступ російської армії може розпочатися 24 лютого

28.01.2023 / 09:14
Повторний наступ окупаційної російської армії може розпочатися 24 лютого у Донецькій та Луганській областях.

Як пише Інтерфакс-Україна, так вважає секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з огляду на те, що вони люди з "совка", і що до якоїсь річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі (наступу – ІФУ)", - заявив Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, у РНБО та в лавах ЗСУ є розуміння, на яких ділянках російська армія хоче повторити наступальний маневр.

"У них (армії РФ – ІФУ) є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на їхні кордони", - сказав він.

Крім того, зазначив Данілов, окупанти вже тиждень займаються розвідкою оборонних можливостей ЗСУ у напрямку Запоріжжя.

"І зараз (у окупантів – ІФУ) там є певне накопичення військ. Ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу", - сказав він, додавши, що Силам оборони України потрібно зараз бути у максимальній концентрації та готовності, оскільки у РФ багато мобілізованих і "залізо".

Данілов
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