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Терміни закінчення війни будуть визначати Збройні сили України, - Данілов

14.01.2023 / 16:20
Заяви секретаря ради безпеки рф миколи патрушева, ніби в Україні росія веде війну з НАТО, спрямовані на те, аби виправдати ситуацію, в якій опинилася країна-агресорка.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи поширену росЗМІ статтю патрушева.

«Він повторює мантри, що «ми друзі, брати, що ми не воюємо з українським народом, що ми воюємо з НАТО». Так послухайте, у нас немає НАТО на території, ми країна, яка тільки буде вступати в НАТО після нашої перемоги... І вони постійно говорять блудливі речі, щоб їх суспільство розуміло, що вони нібито воюють з НАТО, зі США, все що завгодно - аби тільки виправдати свою ситуацію, в якій вони опинилися після 24 лютого, вдершись на нашу територію», - зазначив Данілов.

Він також наголосив, що терміни закінчення війни буде визначати не росія: «Терміни будуть визначати не вони, а наші Збройні сили. Як тільки наші ЗСУ будуть мати достатньо спроможностей, можливостей - тактичних, стратегічних, інших - повірте, відразу закінчимо цю операцію. Не ми її починали, але нам її треба буде обов’язково закінчити».

Секретар РНБО зауважив, що вважає патрушева не колегою, а ворогом. «Він мені не колега, він мені ворог, ворог нашої країни, людина яка безпосередньо спільно з путіним приймала рішення, щоб убивати наших дітей, наших жінок, наших чоловіків», - резюмував Данілов.

Данілов
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