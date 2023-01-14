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Єрмак і Макфол готують наступний пакет санкцій проти рф

15.01.2023 / 12:52
Керівник ОП Андрій Єрмак обговорив у відеоформаті з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадником президента США з питань нацбезпеки, послом Майклом Макфолом підготовку наступного пакета санкцій проти рф.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Укрінформ.

На переконання Єрмака, наступний санкційний пакет має передбачати посилення тиску на фінансовий та банківський сектори країни-агресора, а також запровадження санкцій проти «росатома» та осіб, причетних до атак на АЕС України.

«Також вважаю дуже важливим і буду за це вдячний, якщо ми розробимо спеціальний санкційний пакет, який передбачатиме блокування віз росіян. Думаю, це буде дуже ефективно, особливо якщо стосуватиметься всіх залучених до війни в Україні російських військових і членів їхніх сімей», – сказав Єрмак.

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка також брала участь у зустрічі, запропонувала розширити підхід до розробки санкційної політики та застосовувати обмежувальні заходи не лише до окремих фізичних чи юридичних осіб, а й до секторів економіки.

Йдеться, зокрема, про продовження санкційного тиску на фінансовий сектор, оборонний комплекс, запровадження санкцій щодо ІТ-галузі, представники якої брали участь у кібератаках на українські державні установи та координували удари дронів-камікадзе по критичній інфраструктурі України.

Вона наголосила на важливості більш тісної координації країн-партнерів з Україною у питанні застосування санкцій та активнішого запровадження партнерами обмежень, дзеркальних до тих, які впроваджує РНБО.

Єрмак, Макфол
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