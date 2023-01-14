Грібаускайте: Значною мірою країни НАТО винні в тому, що росія розпочала війну проти України

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.

«Ми не можемо стояти осторонь та дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз, і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і за життя в Україні», - заявила Грібаускайте напередодні в Сеймі Литви.

Видання також нагадує, що Грібаускайте неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію проти України.