Войти | Зарегистрироваться
04:44

понедельник,
16 января
Онлайн
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Фінанси
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Грібаускайте: Значною мірою країни НАТО винні в тому, що росія розпочала війну проти України

15.01.2023 / 16:11
Експрезидент Литви Даля Грібаускайте вважає некомпетентність країн НАТО однією з причин, що призвели до повномасштабної війни росії проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.

«Ми не можемо стояти осторонь та дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз, і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і за життя в Україні», - заявила Грібаускайте напередодні в Сеймі Литви.

Видання також нагадує, що Грібаускайте неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію проти України.

НАТО, Грібаускайте
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 января
14 января
13 января
12 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.