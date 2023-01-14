Грібаускайте: Значною мірою країни НАТО винні в тому, що росія розпочала війну проти України

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Почему браслеты на пике популярности04.01.2023 / 23:44Кожаный браслет можно приобрести для личного использования или же в качестве качественного и оригинального подарка. При этом будет универсальный презент, который подойдет не только для близкого человека, но и для делового партнера. Также использование такого аксессуара в качестве подарка позволит привлечь внимание к своей персоне и оставить хорошее впечатление. О других характеристиках таких изделий можно узнать на сайте https://silvers.in.ua/.Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10
Возможности Dynamic Island в новых айфонах29.11.2022 / 20:55Впервые за много поколений смартфонов компания Эппл убрала всем надоевшую «челку», заменив ее футуристичным «Динамическим островом». Сейчас система работает только в PRO моделях последнего поколения. Она позволяет по-новому взаимодействовать со старыми функциями и приложениями, улучшая работу Айфонов. Подробнее о том, чем интересен Dynamic Island в нашей статье.Последние новости рубрики
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