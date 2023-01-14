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Данілов: путін злякався впливу керівника пвк «вагнер» та очільника Чечні

14.01.2023 / 13:12
Данілов: путін злякався впливу керівника пвк «вагнер» та очільника Чечні
володимир путін злякався впливу керівника пвк «вагнер» євгена пригожина та очільника Чечні рамзана кадирова, тому вирішив прибрати їх з інформаційного поля.

Як передає Укрінформ, таку думку в ефірі телемарафону єдиних новин висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Путін злякався впливу, який став отримувати пригожин, впливу, який став отримувати кадиров. Тому на сьогодні там прийнято рішення прибрати інформаційно зі всіх каналів цих людей і зараз робити опору саме на російське військо. Але я можу сказати, що історію нікуди з вами не дінемо. Ми розуміємо, хто такі «вагнерівці», звідки вони взялися, в який спосіб вони на території Донецької, Луганської, інших областей творили той безлад, і сьогодні рф дуже хочеться позбавитись цього. Це терористична організація, як і вся росія. Але якщо всю росію ми не можемо оголосити терористичною організацією, то на сьогодні у США питання оголошення саме «вагнера» терористичною організацією стоїть на порядку денному. А це вже зовсім інша ситуація, зовсім інше юридичне тлумачення», - сказав Данілов.

За його словами, російська армія не хоче мати нічого спільного з цими терористами, які зараз теж воюють на території України.

Секретар РНБО також вважає, що і пригожин, і кадиров зараз у великій небезпеці. Адже усунення обох з інформаційного поля дозволить поставити крапку в питанні їхньої популярності у російському суспільстві.

Данілов
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