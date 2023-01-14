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росіяни терміново шукають персонал на Запорізьку АЕС

14.01.2023 / 10:47
росіяни, які захопили Запорізьку АЕС, терміново шукають персонал через оголошення.

Як пише Українська правда, про це розповів мер Енергодара, де розташована ЗАЕС, Дмитро Орлов у Telegram

За його словами, відповідні пропозиції влаштуватися на ЗАЕС "на вигідних умовах" росіяни масово розповсюджують на своїх інформаційних ресурсах.

"Вже всім очевидно, що оптимістично намальована картинка пропагандистів про велику кількість атомників, що уклали контракти з "росатомом" (як вони стверджували, близько 3000 осіб) не відповідає дійсності, і цифра дуже перебільшена… Окупанти зі своєю примусовою й насильницькою кампанією по укладанню договорів з "росатомом" тільки погіршили і без того напружену ситуацію та загнали себе ж в глухий кут", - сказав він.

На думку Орлова, це дуже небезпечна тенденція, адже, якщо так і піде далі, то скоро на посади висококваліфікованих фахівців "будуть брати кого попало з вулиці".

Орлов
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