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Борис Джонсон має намір знову відвідати Україну

13.01.2023 / 17:28
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір у найближчі кілька місяців знову відвідати Україну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на свої джерела в оточенні Джонсона пише The Guardian.

“Колишній прем’єр-міністр сказав своїм друзям, що він має намір відвідати Київ у найближчі місяці, аби продемонструвати публічну підтримку країни у її протистоянні російській агресії”, - йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовників видання в Україні, Джонсон дійсно “мав намір” відвідати Київ, але “конкретна інформація” про дати поки відсутня.

“Видається, що в уряді Об’єднаного королівства не знають про заплановану подорож, але урядові інсайдери запевняють, що не переймаються з приводу такого представлення Великої Британії одним із попередників Сунака”, - стверджує The Guardian.

Нагадаємо, минулого року Борис Джонсон відвідував Україну тричі: у квітні, незабаром після відбиття наступу російських загарбників на Київ, потім у липні та у День незалежності в серпні.

Джонсон
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