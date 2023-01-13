Борис Джонсон має намір знову відвідати Україну

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на свої джерела в оточенні Джонсона пише The Guardian.

“Колишній прем’єр-міністр сказав своїм друзям, що він має намір відвідати Київ у найближчі місяці, аби продемонструвати публічну підтримку країни у її протистоянні російській агресії”, - йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовників видання в Україні, Джонсон дійсно “мав намір” відвідати Київ, але “конкретна інформація” про дати поки відсутня.

“Видається, що в уряді Об’єднаного королівства не знають про заплановану подорож, але урядові інсайдери запевняють, що не переймаються з приводу такого представлення Великої Британії одним із попередників Сунака”, - стверджує The Guardian.

Нагадаємо, минулого року Борис Джонсон відвідував Україну тричі: у квітні, незабаром після відбиття наступу російських загарбників на Київ, потім у липні та у День незалежності в серпні.