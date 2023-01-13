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Кубраков назвав кількість українців, які живуть у пошкоджених чи зруйнованих будинках

13.01.2023 / 15:33
Віцепремʼєр Олександр Кубраков розповів, що понад 2,4 мільйона українців наразі живуть у пошкодженому чи зруйнованому помешканні. Щодня список постраждалих людей поповнюється.

Як повідомляє Бабель, про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, заявки на компенсацію через «Дію» залишили вже понад 316 тисяч українців.

Уряд має на меті врегулювати питання компенсації людям за зруйноване житло і для цього подав законопроєкт №7198, який має на меті встановити чіткий і зрозумілий алгоритм.

У питанні фінансування Кубраков зазначає, що Україна сподівається на арештовані російські активи.

«Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо», — зазначив він.

Кубраков
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