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Кубраков: Однією з умов для повернення українців додому є відновлення критичної інфраструктури

05.03.2023 / 13:12
Вже понад 500 територіальних громад України підключилися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Про це, як передає Укрінформ, сказав віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

“Базовими умовами для повернення українців додому та нормалізації життя в громадах є відновлення критичної інфраструктури та відбудова житла. Тож цьогоріч уряд уже планує розпочати масштабну роботу з відновлення житла. Для цього створили декілька інструментів допомоги. Це безпосередня фінансова підтримка для поточного та капітального ремонту приватних будинків та безготівкові житлові сертифікати, з допомогою яких громадяни зможуть придбати житло в будь-якій частині України”, - розповів віцепрем'єр.

На переконання Кубракова, у процесі відбудови житла вкрай важлива підтримка на місцях. Оскільки велика відповідальність лежатиме на спеціальних комісіях при органах місцевого самоврядування, які й призначатимуть компенсацію для постраждалих.

“На них - відповідальність за розгляд заяв на компенсацію, огляд зруйнованого житла і внесення інформації про об’єкти в Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Ці повноваження було децентралізовано, тому що саме органи місцевого самоврядування найкраще розуміють ситуацію з інфраструктурою у своїх громадах”, - зазначив Кубраков.

Він уточнив, що на сьогодні до Реєстру підключилися вже понад 500 громад, залишається ще близько тисячі.

“Що швидше громади підключаться до Реєстру та вноситимуть дані, то швидше ми отримаємо якісне розуміння інфраструктурних потреб відновлення, а люди отримають свої компенсації. Ми ж зі свого боку готові допомогти з відбудовою. Зокрема, новостворене Агентство відновлення готове залучатись до відбудови на місцях у разі потреби регіону чи громади у фінансуванні або підтримці реалізації проєктів”, - сказав міністр.

Окрім відбудови житла, у пріоритеті, за його словами, захищеність енергетичної інфраструктури, поглиблення інтеграції з європейським енергоринком та розвиток проєктів малої генерації.

“Наша спільна державна мета – стабільна робота енергетики, адже від цього залежить наша обороноздатність, виживання економіки, відбудова зруйнованого та загалом нормальне життя українців. Покладаємось тут як на власні сили, так і на міжнародну фінансову та технічну допомогу”, - резюмував Кубраков.

Кубраков
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