Войти | Зарегистрироваться
18:58

понедельник,
06 марта
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Литвинова: Прокуратура перевіряє інформацію про 16 тис. українських дітей, яких депортували росіяни

06.03.2023 / 09:14
Литвинова: Прокуратура перевіряє інформацію про 16 тис. українських дітей, яких депортували росіяни
Окупанти вчиняють щодо українських дітей цілу низку злочинів, які є порушенням міжнародного гуманітарного права, ці злочини свідчать про цілеспрямоване фізичне або моральне знищення дітей, наголошують в Офісі українського генпрокурора.

"Наразі ми документуємо 6 серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права, які вчиняються проти українських дітей. Це вбивства та каліцтва, зґвалтування, інші форми сексуального насильства, відмова від гуманітарної допомоги, викрадення дітей, вербування та використання дітей, напади на школи, лікарні", - розповіла в неділю на міжнародній конференції "United for justice" заступник генерального прокурора Вікторія Литвинова.

Вона повідомила, що наразі розслідується понад 2600 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів проти дітей.

Водночас заступниця генпрокурора зазначила, що насправді таких злочинів набагато більше і справжні масштаби будуть відомі після деокупації територій.

За її словами, вже 462 українські дитини загинули внаслідок російської агресії. "Буквально вчора під час розбору завалів житлового будинку в Запоріжжі знайшли тіло 7-місячної дівчинки", - уточнила вона.

Литвинова зазначила, що рф постійно порушувала домовленості щодо евакуаційних коридорів і "для українських родин вони стали дорогою смерті" - розстріляно сотні автівок мирних українців, які намагалися виїхати в безпечне місце.

"З 24 лютого 2022 року вже 931 дитина зазнала поранень унаслідок війни. Однією з причин каліцтв дітей є детонування мін. Зафіксовано особливо цинічні випадки підкладання мін під дитячі іграшки, які були залишені на дитячих майданчиках", - наголосила заступник генпрокурора.

Говорячи про жертв сексуального насильства, Литвинова повідомила, що серед них уже 13 українських дітей. "Наймолодшій дитині - 4 роки", - уточнила заступник генпрокурора.

За її словами, справжні масштаби цього злочину можуть стати відомі через багато років.

Також Литвинова розповіла про примусове переміщення і депортацію дітей. "У російському полоні перебувають не тільки наші воїни. Наразі ми перевіряємо інформацію про 16 тис. переміщених українських дітей, яких депортували росіяни", - уточнила вона.

За її словами, вдалося повернути в Україну тільки 307 українських дітей.

Примусову русифікацію на окупованих територіях заступник генпрокурора назвала "знищенням ідентичності маленького українця".

Крім того, за її словами, прокуратура фіксує випадки, коли окупанти роз'єднували дітей із батьками, коли "дітей штучно перетворювали на сиріт, забираючи їхніх батьків у фільтраційні табори".

Також Литвинова звернула увагу на фіксацію масових фактів залучення дітей до збройного конфлікту. "Дітей залучають до облаштування блокпостів... їх використовують як шпигунів, діти стають жертвами вербування російськими військовими", - наголосила вона.

Заступник генпрокурора підсумувала: "Усі ці злочини свідчать про цілеспрямоване та свідоме знищення дітей, яке відбувається фізично, психологічно, морально. Ми й надалі будемо невпинно збирати докази міжнародних злочинів проти дітей України".

Источник: Интерфакс-Украина
Литвинова, дыти, депортація
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 марта
5 марта
4 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.