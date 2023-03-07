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Подоляк розповів про перший крок до трибуналу над російським керівництвом

06.03.2023 / 13:27
Європейські країни роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини, вчинені в Україні.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Перший крок до трибуналу. Україна, країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії рф. Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки", - написав Подоляк.

Подоляк
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