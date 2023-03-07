Гуменюк: російські загарбники продовжують підготовку до ймовірних ракетних атак по Україні

Про це у телемарафоні сказала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

У Чорному морі росіяни продовжують утримувати чотири ракетоносії, що означає готовність до можливого залпу понад 20 «Калібрів».

«Корабельне угруповання ворога складається з 16 кораблів, серед яких (у Чорному морі – ред.) продовжують перебувати чотири ракетоносії – два надводних, два підводних», – зазначила Гуменюк.

За її словами, це досить потужний потенціал, який свідчить про можливість ракетної атаки будь-якої миті, оскільки ці кораблі споряджені, готові і знаходяться на бойовому чергуванні. При цьому вона зазначила, що якою ця ракетна атака може бути, уже залежатиме від обраної ворогом тактики.

«Вони вже зрозуміли, що масовані ракетні атаки – це не той результат, на який вони очікують. Це – великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки, як це було по Кременчуцькому району, коли підіймається у повітря і авіація, і готові морські ракетоносії, щоб заплутати нашу систему ППО, як вони собі думають», – розповіла Гуменюк.

Вона закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і діяти оперативно.

«Ракети «Калібр» – це високоточна зброя, яку ворог, як правило, використовує по об’єктах критичної та військової інфраструктури та інших важливих стратегічних об’єктах. Тому від цих об’єктів потрібно триматися подалі», – порадила Гуменюк.