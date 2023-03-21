Войти | Зарегистрироваться
13:04

вторник,
21 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Гуменюк: Ворог шукає нову тактику щодо повітряних атак по Україні

20.03.2023 / 12:26
Гуменюк: Ворог шукає нову тактику щодо повітряних атак по Україні
росія вивела в Чорне море дев'ять кораблів, з них - два ракетоносії, які можуть бути споряджені 16 ракетами типу Калібр.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Така активність, за словами Гуменюк, може вказувати на загрозу нанесення по Україні точкових ракетних ударів. Наразі ворог шукає нову тактику щодо повітряних атак по Україні, оскільки масовані удари бажаного ефекту не дали.

За її словами, окупанти тримають у Чорному морі судна, що тримають у безпечному для себе районі, "обчислюючи понад 100 морських мін, щоб не бути ураженими нашою зброєю".

"Спостерігається згортання пошукової операції, де стався повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода та глибини не сприяють продовженню цих робіт", - зазначила Гуменюк.

росія, Гуменюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 марта
20 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.