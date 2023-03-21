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Заяви пригожина щодо ситуації на фронті є найкращим демотиватором для російських військ

20.03.2023 / 11:22
Заяви ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина щодо ситуації на фронті є найкращим демотиватором як безпосередньо для російських військ, так і для самих «вагнерівців».

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на запитання щодо заяв пригожина про неминучість українських контрнаступів і про те, що російські війська втратять ініціативу, передає кореспондент Укрінформу.

«Ці заяви пригожина – це, напевне, якийсь сигнал SOS їхньому керівництву. Він ще постійно говорив, що їм снарядів не вистачає тощо. Тому станом на сьогодні, напевно, заяви пригожина і гіркіна є найкращим демотиватором для їхніх як війська безпосередньо, так і для проксі-систем, таких як терористична організація «вагнера», - зазначив він.

ЗСУ, Череватий
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