Заяви пригожина щодо ситуації на фронті є найкращим демотиватором для російських військ

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на запитання щодо заяв пригожина про неминучість українських контрнаступів і про те, що російські війська втратять ініціативу, передає кореспондент Укрінформу.

«Ці заяви пригожина – це, напевне, якийсь сигнал SOS їхньому керівництву. Він ще постійно говорив, що їм снарядів не вистачає тощо. Тому станом на сьогодні, напевно, заяви пригожина і гіркіна є найкращим демотиватором для їхніх як війська безпосередньо, так і для проксі-систем, таких як терористична організація «вагнера», - зазначив він.