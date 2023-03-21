Адвокат розповів які є види повісток під час загальної мобілізації

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18:25
Павел: Контрнаступ ЗСУ має відбутись протягом декількох місяців
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На рішення ФРН про арешт путіна відреагували у ск рф
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15:24
Німеччина готова заарештувати путіна та передати його до МКС
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14:27
Politico: НАТО прискорить зусилля з накопичення озброєння та живої сили вздовж східного кордону альянсу
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МО Британії: Призначення Мелітополя «столицею» говорить про визнання факту, що захопити Запоріжжя не вдасться
- 18:25
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Что такое автоматический сортировочный конвейер и где он используется?18.03.2023 / 14:45На многих предприятиях есть сортировочные линии, которые с заданной скоростью перемещают товары из пункта А в пункт Б. Они безусловно нужны, но их минус: не имеют дополнительных функций. Современные компании разработчики "умного" оборудования усовершенствовали данный продукт, и теперь конвейерная лента "умеет" гораздо больше. Что такое автоматические сортировочные линии и где они будут полезны? Рассказываем.Последние новости рубрики
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12:32
Рада ввела автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки
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10:25
В ООН підтвердили продовження зернової угоди
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Шуляк: Конфісковані фінанси російських банків будуть спрямовані на компенсації за зруйноване житло
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16:27
Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік
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15:27
Кабмін розширив перелік першочергових видатків в умовах воєнного стану
- 12:32
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10:18
Нєбитов: Поліція Київської області має 55 службових собак
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10:29
Кличко переконаний, що повторний наступ росії на Київ не відбудеться
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13:22
Департамент освіти і науки Києва назвав провокацією "наказ" про передачу закладів освіти для потреб ЗСУ та НГ
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09:33
Від Кличка вимагають реакції на петицію щодо знесення "храму-МАФу" біля Десятинної церкви
- 10:18
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«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету01.03.2023 / 12:09Последние новости рубрики
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ВР може заборонити евакуацію авто на штрафмайданчик під час війни
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Вже в червні українці зможуть замовляти номерні знаки на автомобілі онлайн
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Держстат: Ціни на автомобільне пальне в січні поточного року знизилися
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В Україні законодавчо планують закріпити наявність реєстру забороненого до використання ПО
- 18:30
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СБУ викрила продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр»
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МВС показало, як українські мобільні групи захищають небо України
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У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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