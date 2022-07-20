На Волині УПЦ провела благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

У Луцьку Українська Православна Церква провела благодійний ярмарок на підтримку Збройних Сил України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на pravoslavna.volyn.ua, акція пройшла при Свято-Покровському храмі з благословення архієпископа Волинського та Луцького Нафанаїла.

«За 3 години благодійного ярмарку організаторам вдалося зібрати понад 9 тисяч гривень на потреби ЗСУ», - розповіли у єпархії.

Захід спільними зусиллями організували учасники громадської організації «Вирок: Жити» та молодіжно-юнацького хору «Покров».