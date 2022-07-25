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На Житомирщині священники УПЦ здали кров для ЗСУ

24.07.2022 / 18:40
На Житомирщині священники УПЦ здали кров для ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
Благодійна акція зі здачі донорської крові пройшла у Житомирському Центрі Крові

Священники Житомирського міського та районного благочиння Української Православної Церкви здали кров для потреб Збройних Сил України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на zhytomyr-eparchy.org, благодійна акція зі здачі донорської крові пройшла у Житомирському Центрі Крові.

«Житомирська єпархія всіма можливостями допомагає нужденним, біженцям, переселенцям, військовим, а ще щодня підносить посильні молитви Богу за припинення кровопролитної війни в Україні та наступ миру», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, донорство крови, ЗСУ, Житомирська єпархія
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