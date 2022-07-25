На Житомирщині священники УПЦ здали кров для ЗСУ

Священники Житомирського міського та районного благочиння Української Православної Церкви здали кров для потреб Збройних Сил України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на zhytomyr-eparchy.org, благодійна акція зі здачі донорської крові пройшла у Житомирському Центрі Крові.

«Житомирська єпархія всіма можливостями допомагає нужденним, біженцям, переселенцям, військовим, а ще щодня підносить посильні молитви Богу за припинення кровопролитної війни в Україні та наступ миру», - йдеться у повідомленні прес-служби.