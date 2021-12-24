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В Нежине митрополит и священники УПЦ стали донорами крови

24.12.2021 / 11:50
В Нежине митрополит и священники УПЦ стали донорами крови
Источник: Центр информации УПЦ
В пункт сбора донорской крови пришли 35 священников и прихожан во главе с митрополитом Нежинским и Прилукским Климентом

В Нежине митрополит Климент и священники Украинской Православной Церкви сдали кровь для больных детей и взрослых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, благотворительная акция по сдаче донорской крови прошла в Нежинской городской больнице.

В пункт сбора донорской крови пришли 35 священников и прихожан во главе с митрополитом Нежинским и Прилукским Климентом. По словам архиерея, таким способом проявляется христианская любовь к больным людям.

«Важно приобщаться к акции по сбору донорской крови, поскольку к этому призывает социальная концепция Православной Церкви и наш христианский долг по отношению к ближнему», – отметил владыка.

Как сообщалось ранее, в Одессе, в рамках благотворительной акции «Добро объединяет», духовенство УПЦ и студенты Одесской семинарии стали донорами для онкобольных детей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Климент, донорство крови, нежинская епархия
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