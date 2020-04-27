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В УПЦ просят власть усилить охрану храмов из-за серии поджогов

27.04.2020 / 11:47
В УПЦ просят власть усилить охрану храмов из-за серии поджогов
Митрополит Климент Источник: Центр информации УПЦ
Иерарх обратил внимание на «пожары в информационной сфере»

Епархии Украинской Православной Церкви просят власти об усиленной охране в связи с поджогами храмов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в эфире программы «Гаряча лінія» на телеканале «КРТ».

«Много епархий, много монастырей обращается к власти с просьбой предоставить усиленную охрану, обратить внимание на эти случаи и защитить монастыри, защитить наши святыни от таких ситуаций. Потому что мы так понимаем, что никто от этого не застрахован, и есть определенная система, и есть, наверное, какие-то люди, которые просто заинтересованы в дестабилизации ситуации, в нагнетании этой ситуации», - рассказал он.

Архиерей также напомнил и о пожаре на Байковом кладбище Киева, где около полутора часов пожарные тушили возникший в результате поджога огонь.

«Думаю, что поджоги – только один из факторов, которые сегодня смущают нас», – прокомментировал он ситуацию вокруг Церкви.

Иерарх обратил внимание на «пожары в информационной сфере» – кампанию ангажированных СМИ против УПЦ.

Владыка Климент обратил внимание и на избирательный подход к подаче информации о заражениях коронавирусом.

«Мне интересно, что озвучиваются только данные по Киево-Печерской лавре или по другим монастырям. А почему бы не озвучить данные: в государственных учреждениях какая ситуация с коронавирусом? В каких-то организациях, которые, например, представлены в Верховной Раде, или в Кабинете министров, или в других организациях, и вынести вопрос о том, как с ними поступать в этой ситуации», - сказал архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Климент
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