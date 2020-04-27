Войти | Зарегистрироваться
12:25

понедельник,
27 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Уволенный глава налоговой подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора

27.04.2020 / 11:17
Уволенный с должности главы Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал заявление в Офис генпрокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского.

В частности - обвиняя последнего в ложном сообщении о преступлении.

Об этом Верланов заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Мной было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев (пока будет работать ВСК – УП) мы поставим в этой ситуации точку".

По словам Верланов, налоговая выполнила план впервые за 4 года. Вместе с тем он поблагодарил парламент за организацию Временной следственной комиссии по расследованию фактов коррупции в налоговой и таможни

Напомним, бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы в коррупции.

В то же время, когда Уманский занимал должность, он инициировал отставки председателя ГНС Сергея Верланов и председателя ГТС службы Максима Нефедова.

Уманский объяснил, что причиной этого были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Верланова и главу Таможенной службы Нефедова.

Источник

заявление, Верланов, Офис генерального прокурора, Уманский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 апреля
26 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.