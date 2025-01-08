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лукашенко: Якщо білорусь втягнуть у війну, то вона "може її не витримати як держава"

08.01.2025 / 15:23
олександр лукашенко заявив, що хтось нібито дає команду президенту України Володимиру Зеленському втягнути білорусь у війну.

"Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. І моя маленька сім'я також. Чого йому не вистачає? Йому дають команду. Чи потрібно всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну?", - цитує лукашенка держінформагентство білорусі БелТА.

лукашенко наголосив, що робитиме все, аби у країні зберігся мир, адже за його словами, якщо білорусь втягнуть у війну, то вона "може її не витримати як держава".

"Якщо нас втягнуть у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава. Тому я роблю все терпляче, наполегливо, як Господь нас і церква вчать. Робимо свою справу. Час усе відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у білорусі, ніж така демократія, як в Україні", - сказав лукашенко.

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