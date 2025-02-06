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Зеленський: За тиждень росія випустила по Україні понад 1260 авіабомб

10.02.2025 / 13:19
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень росія випустила по Україні понад 1260 авіабомб, 750 дронів і понад 10 ракет різних типів.

Президент наголосив, що російське військове виробництво тримається на схемах обходу санкцій, високих цінах на нафту та недостатній кількості в України далекобійних ракет і дронів, передає УНН.

«Цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей. російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах – це схеми обходу санкцій, без яких у росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів», - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі.

«І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя», - додав президент.

Зеленський
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