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Країни Балтії відмовились від російської та білоруської електроенергії

10.02.2025 / 14:21
Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid каже, що робота енергосистеми держав Балтії після від’єднання від росії і білорусі відбувається безпроблемно.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда",  про це сказав представник компанії Донатас Мателіоніс.

У Litgrid повідомили, що ізольована робота системи проходить безпроблемно. У цей період три балтійські країни отримують електроенергію лише з власних об’єктів генерації.

"Система функціонує стабільно, перевірка відбулась успішно. Ми бачимо, що проведена робота й реалізовані проєкти дали результат, системи працюють так як і мали", – прокоментував керівник департаменту управління системою Донатас Мателіоніс.

У неділю ще відбувається перевірка вольтажу, що передбачає штучне створення викривлень, аби подивитись, як автоматизована система регулювання відреагує на них. Тестування проводиться у координації з Латвією та Естонією.

"Після успішного завершення тестування, планується синхронізоване приєднання о 14-00", – додав посадовець.

Мателіоніс, Litgrid
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