У ЦПД нагадали про кримінальну відповідальність за оприлюднення відео з місць російських прильотів

Про це він розповів в телеефірі, передає Укрінформ.

"Відповідальність лишилася безпосередньо за поширення таких відео, зокрема, місць розташування Сил оборони, і є кримінальна стаття, а людина може отримати реальний термін і сісти на багато років у в'язницю. Тому тим громадянам, які розслабились, хочу нагадати про відповідальність. Звісно, Служба безпеки України, якщо буде якась певна ситуація, хвиля, оперативно спрацює, як це було минулого разу. Відповідно, громадяни, які забули про відповідальність, вони, на жаль, отримують потім судовому порядку реальні статті. Тому бажано не знімати місця прильотів і пам'ятати про це, навіть якщо хочеться отримати якісь перегляди. Потім у в'язниці важко буде це робити", - сказав Коваленко.

Як відомо, ст. 114-2 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану.