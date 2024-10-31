ЦПД: Ворог розповсюджує фейки через соцмережу X та західні ЗМІ

Ворог розповсюджує фейки через соцмережу X та західні ЗМІ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

"росіяни зараз намагатимуться створити максимальний хаос із вкидами в західні медіа і через Х", - зазначив він.

Коваленко уточнив, що за вкиди відповідає служба зовнішньої розвідки рф.