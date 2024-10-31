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ЦПД: Ворог розповсюджує фейки через соцмережу X та західні ЗМІ

12.11.2024 / 17:27
росія намагається створити максимальний хаос із вкидами щодо війни в Україні.

Ворог розповсюджує фейки через соцмережу X та західні ЗМІ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

"росіяни зараз намагатимуться створити максимальний хаос із вкидами в західні медіа і через Х", - зазначив він.

Коваленко уточнив, що за вкиди відповідає служба зовнішньої розвідки рф.

РНБО, Коваленко, ЦПД
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