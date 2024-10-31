російські ракети та снаряди знищили в Україні 227 обʼєктів медичної інфраструктури

Відновлення медичної інфраструктури є одним з головних пріоритетів держави. Адже від початку повномасштабного вторгнення російські ракети та снаряди знищили 227 обʼєктів, а 1714 — пошкодили.

Найбільших втрат зазнали лікарні Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, було пошкоджено 235 автомобілів екстреної медичної допомоги, знищено 263 та захоплено 125.

Але попри постійні атаки, процес відновлення медичної інфраструктури на звільнених територіях або тих, що зазнали незначних ушкоджень, триває.

На сьогодні вже відремонтовано 904 обʼєкти, з яких 556 — повністю, а 348 — частково. Це лікарні, амбулаторії, пологові та поліклініки.

Надання якісної медичної допомоги українцям є критично важливим в умовах війни.

Постійні обстріли та гуманітарна криза ставлять під загрозу життя тисяч людей.

Доступ до послуг допомагає не лише лікувати травми, а й підтримувати психічний стан населення.

Тож відновлення медичних закладів, забезпечення медиків необхідним обладнанням та підтримка здоров’я громадян продовжуються навіть у найскладніші часи для нашої країни.