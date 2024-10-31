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Умєров: Уряд ухвалив постанову, яка спрощує зміну місця служби через застосунок «Армія+»

13.11.2024 / 10:12
Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував ухвалення урядом постанову, яка спрощує подачу військовослужбовцями рапортів на зміну місця служби через застосунок «Армія+».

Як передає Укрінформ, цією інформацією він поділився у Фейсбуці.

«Сьогодні уряд підтримав важливий крок, ухваливши постанову, яка спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок «Армія+». Замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен», - написав Умєров.

Він зауважив, що кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. Також за відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду в застосунку Армія+, а в разі негативного рішення — повідомлення про причини відмови.

«Також передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони. Переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі», - підкреслив міністр.

Умєров поінформував, що ініціатива була розроблена Міноборони спільно з ЗСУ та громадськими організаціями. За його словами, «це рішення — можливість для кожного воїна ефективніше використовувати свій досвід і навички там, де вони найбільш потрібні».

Умєров, Армія+
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