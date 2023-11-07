Войти | Зарегистрироваться
15:14

вторник,
07 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Умєров: В Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і мотивованим особовим складом

06.11.2023 / 09:10
Умєров: В Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і мотивованим особовим складом
Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в телеграм-каналі.

"Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони протягом наступних п'яти років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час. Головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція до євроатлантичного безпекового простору, сумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", - зазначається в повідомленні.

До числа очікуваних результатів реалізації концепції включено перехід Збройних сил України на військову службу за контрактом і заміну строкової військової служби на інтенсивну військову підготовку громадян призовного віку. Очікується також, що в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і мотивованим особовим складом.

Концепція також передбачає людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності, а також рівні можливості чоловіків і жінок у ЗСУ.

Заплановано вдосконалення електронної системи військового обліку, автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом, вдосконалене психологічне забезпечення, нову культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими, ефективну та прозору систему грошового забезпечення військовослужбовців і забезпечення їх житлом та належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Крім того, передбачено розширену співпрацю між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Умєров
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 ноября
6 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.