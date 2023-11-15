Умєров розкрив деталі розслідування обставин загибелі військовослужбовців 128-ї бригади

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у вівторок, 14 листопада.

"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як сталося. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути... Так — там дійсно зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити", — написав міністр.

За його словами, організатори нагородження проігнорували всі правила маскування. Крім того, поруч із місцем його проведення було припарковано велику кількість автомобілів.

У цей момент у небі перебував безпілотний літальний апарат російських військ. Він був виявлений українськими військовими, у зв’язку з чим у регіоні було оголошено "повітряну тривогу".

Після того як було зафіксовано запуск російської ракети, було поширено сигнал про ракетну небезпеку.

За словами Умєрова, на місці нагородження жодних централізованих заходів безпеки вжито не було.

"Слідство у цій справі триває. Зокрема його веде ДБР. Усі, хто винен у цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання", — написав міністр.

Він додав, що доручив Генеральному штабу ЗСУ перевірити виконання протоколів безпеки в підрозділах.

Умєров також звернувся до командирів, які несуть відповідальність за безпеку військовослужбовців, закликавши їх не допускати нехтування базовими заходами безпеки.

Нагадаємо, 3 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по скупченню українських військовослужбовців в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.