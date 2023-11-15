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Буданов зробив прогноз щодо тривалості війни росії проти України

15.11.2023 / 13:19
Генерал-майор, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зробив прогноз щодо тривалості війни росії проти України та розповів про вірогідний сценарій.

Про це пише УНН із посиланням на NV.

За словами очільника ГУР, війна ймовірно триватиме ще довго, бо росіяни ймовірно не будуть підписувати жодного договору з Києвом та й надалі буде здійснювати хаотичні обстріли нашої території, але без ведення потужних бойових дій.

Подібні прецеденти вже відбувалися в історії. Буданов навів в приклад російсько-яконський конфлікт щодо північних островів.

«Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад — рф і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у рф значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти», — заявив Буданов.

Нагадаємо, коментуючи спроможності рф вести інтенсивні бойові дії Кирило Буданов зазначив, що існує декілька факторів , від яких залежатиме недалеке майбутнє держави-агресора. Серед них системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор. Зважаючи на це керівник ГУР очікує, що реальні проблеми росія відчує у 2025 році.

Буданов
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