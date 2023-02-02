Войти | Зарегистрироваться
20:44

четверг,
02 февраля
Онлайн
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Буданов: Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим

01.02.2023 / 14:25
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.

При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента рф володимира путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".

Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки росії, а до її розпаду. І в москві добре про це знають.

Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із білорусі він назвав малоймовірним.

Крим, Буданов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 февраля
1 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.