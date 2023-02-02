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Буданов: В Росії також є свої колаборанти, яких Кремлю варто побоюватись

01.02.2023 / 16:24
В Росії також є свої колаборанти, яких Кремлю варто побоюватись, оскільки вони розуміють, що їх країна повинна бути іншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.

Як відзначив Буданов, з колаборантами в Росії дуже легко працювати, у зв'язку з чим Україна підтримує їх.

"На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що Росія повинна бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", - заявив начальник ГУР МО.

Буданов
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