Стефанчук: Від початку повномасштабного вторгнення рф на фронт вирушили всього два народні депутати

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Так, за його словами Україну на передовій захищають народні обранці Роман Костенко і Роман Лозинський.

"Як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій - це нардепи Костенко і Лозинський. Вони фактично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України. Вони беруть участь у засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради", - розповів Стефанчук.

Інформації про те, що хтось із дітей народних депутатів пішов на фронт, Стефанчук не має.

"Що стосується дітей (народних депутатів - ред.) мені про таких не відомо. Мабуть, тому, що у нас достатньо молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління нардепів, мені теж такі випадки невідомі", - зазначив Стефанчук.