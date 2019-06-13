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Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
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Представитель Зеленского в Раде: Конституция будет изменена

13.06.2019 / 15:49
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук уверен, что Конституцию Украины надо менять, а конституционную комиссию восстановить.

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии", – сказал он в интервью "РБК-Украина".

"Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику", – заявил представитель Владимир Зеленского в парламенте.

По его словам, "раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан".

"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", – сказал Стефанчук.

"Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика", – заявил он.

Стефанчук также заявил: "Вы будете удивлены, но сейчас в Украине не существует унифицированного текста Конституции".

"У нас есть материалы юридического анализа, согласно которому, после всех внесенных в разные статьи изменений не существует их окончательной редакции, необходимой в соответствии с правилами законотворческой техники", – сказал он.

Источник

Конституция, Стефанчук
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