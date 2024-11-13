Стефанчук: Ми високо цінуємо стратегічне лідерство США у справі підтримки України

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради повідомив у Фейсбуці.

Він наголосив, що народ України високо цінує стратегічне лідерство Сполучених Штатів Америки у справі підтримки нашої країни, а також двопартійну та двопалатну підтримку з боку Конгресу США.

Учасники зустрічі зосередилися на безпековій ситуації, нагальних потребах Сил оборони України та рішеннях, які важливо отримати від союзників.

"Закликав до подальшої оборонної підтримки України", - зазначив Стефанчук.

Також обговорювалося посилення санкційного тиску на рф.

“Відзначив важливість останнього пакету санкцій США проти фінансового сектору Російської Федерації. Також зазначив, що наше завдання – якомога швидше спільно з США наростити виробництво зброї. Предметно обговорили це питання”, - повідомив Голова Верховної Ради.