Войти | Зарегистрироваться
09:31

понедельник,
25 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Стефанчук: Ми високо цінуємо стратегічне лідерство США у справі підтримки України

24.11.2024 / 13:15
Руслан Стефанчук провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі із сенаторами Джиною Шахін та Джимом Рішем - обговорювалася оборонна підтримка України та спільне виробництво зброї.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради повідомив у Фейсбуці.

Він наголосив, що народ України високо цінує стратегічне лідерство Сполучених Штатів Америки у справі підтримки нашої країни, а також двопартійну та двопалатну підтримку з боку Конгресу США.

Учасники зустрічі зосередилися на безпековій ситуації, нагальних потребах Сил оборони України та рішеннях, які важливо отримати від союзників.

"Закликав до подальшої оборонної підтримки України", - зазначив Стефанчук.

Також обговорювалося посилення санкційного тиску на рф.

“Відзначив важливість останнього пакету санкцій США проти фінансового сектору Російської Федерації. Також зазначив, що наше завдання – якомога швидше спільно з США наростити виробництво зброї. Предметно обговорили це питання”, - повідомив Голова Верховної Ради.

Стефанчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 ноября
24 ноября
23 ноября
22 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.