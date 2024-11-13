Дипломат: Сьогодні росія знову використовує їжу як зброю та інструмент влади і примусу

"російські війська зруйнували об'єкти сільськогосподарської інфраструктури, розкрадали українське зерно, блокували й атакували чорноморські порти України. Усе це є частиною спроб росії зруйнувати економіку України. Утім, такі удари також впливають на країни та людей з усього світу, які залежать від українського зерна", - зазначила Брінк у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Х.

Посол США також наголосила, що російська агресія загрожує світовій свободі, відкритості та миру.