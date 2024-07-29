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Брінк: У Києві Пріцкер і Свириденко обговорили можливості для американських компаній підтримати відновлення України

30.07.2024 / 09:10
Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер і керівники компаній Amentum, Clayco Inc, Westinghouse Nuclear зустрілися з першою віцепрем'єр-міністеркою України – міністеркою економіки України Юлією Свириденко в Києві, повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, керівники компаній Amentum, Clayco Inc і Westinghouse Nuclear зустрілися з першою віцепрем'єр-міністеркою України – міністеркою економіки України Юлією Свириденко, щоб обговорити можливості для американських компаній підтримати відновлення України і важливість поточних реформ в Україні для інвестицій із боку приватного сектору США", - написала пані посол у соцмережі Х.

Нагадаємо, у понеділок спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула до Києва разом із керівниками компаній Amentum, Clayco Inc і Westinghouse Nuclear.

Свириденко, Брінк, Пріцкер
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