Брінк: У Києві Пріцкер і Свириденко обговорили можливості для американських компаній підтримати відновлення України

"Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, керівники компаній Amentum, Clayco Inc і Westinghouse Nuclear зустрілися з першою віцепрем'єр-міністеркою України – міністеркою економіки України Юлією Свириденко, щоб обговорити можливості для американських компаній підтримати відновлення України і важливість поточних реформ в Україні для інвестицій із боку приватного сектору США", - написала пані посол у соцмережі Х.

Нагадаємо, у понеділок спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула до Києва разом із керівниками компаній Amentum, Clayco Inc і Westinghouse Nuclear.