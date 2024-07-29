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Seco: Швейцарія не дотримуватиметься підходу ЄС та не передаватиме Україні доходи від російських коштів

29.07.2024 / 16:25
Швейцарія не слідуватиме підходу Європейського союзу і не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Swissinfo.

Нагадаємо, у п'ятницю 26 липня Європейський Союз оголосив про передачу Україні першого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.

Водночас Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (Seco) заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС. Там зазначають, що відповідно до швейцарського законодавства та міжнародних зобов'язань, Швейцарія не може отримувати "якийсь надзвичайний дохід у зв'язку із коштами російського центрального банку". У Seco уточнили, що ця позиція стосується саме Швейцарії.

Видання пише, що станом на квітень 2024 року загальна вартість активів із цб рф, заморожених у Швейцарії, склала трохи більше 7 млрд швейцарських франків. Ці кошти відокремлені від заморожених активів, що належать фізичним чи юридичним особам, пов'язаним із росією.

Швейцарія, Seco
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