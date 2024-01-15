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Зеленський подякував Швейцарії за вагому підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

16.01.2024 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Швейцарії провів зустріч із головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером та головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів Швейцарії.

Про це пише УНН із посиланням на ОП.

Глава держави подякував за вагому підтримку з боку Швейцарської Конфедерації суверенітету й територіальної цілісності України, а також за гуманітарну допомогу нашій країні в умовах повномасштабної агресії росії. Було наголошено, що Швейцарія стала першим майданчиком для проведення міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася у 2022 році в Лугано.

Співрозмовники докладно обговорили підтримку з боку Швейцарії Української формули миру та подальші кроки щодо її імплементації. Президент подякував за успішне проведення зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася в Давосі 14 січня та зібрала представників понад 80 країн та міжнародних організацій, додали в ОП.

Крім того Президент поінформував швейцарських парламентарів про ситуацію на полі бою та відзначив важливість зусиль держав-партнерів задля захисту нашої країни.

Глава держави наголосив на важливості участі Швейцарії у спеціальному міжнародному трибуналі щодо злочину агресії росії.

Зеленський подякував за ухвалення потужної заяви швейцарського парламенту на початку повномасштабного російського вторгнення.

Співрозмовники відзначили важливість звернення Президента України до Федеральних зборів та народу Швейцарії, яке Глава держави виголосив улітку 2023 року задля консолідації підтримки нашої країни.

Глава держави також порушив питання щодо визнання Федеральними зборами Швейцарії Голодомору 1932–1933 років геноцидом українців.

Зеленський, Швейцарія, Нуссбаумер, Герцог
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