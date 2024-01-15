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Проєкт безпекової угоди між Україною та Канадою вже у Києві

16.01.2024 / 14:21
З підписанням угоди про безпекову співпрацю з Великою Британією активізувалися переговори також про безпекову угоду Україна-Канада.

Про досягнутий прогрес "Європейській правді" розповіла Наталка Цмоць, посол Канади в Україні.

За словами посла, Канада вже передала Києву проєкт відповідної угоди.

"Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною", – заявила вона.

Наталка Цмоць наголосила, що, на думку Канади, це має бути угода про "безпекові запевнення – security assurances", однак вона не бачить проблем у цьому терміні.

Цей підхід, за її словами, є спільним для G7: "Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це – термінове питання".

Посол уточнила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн

"Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому", – заявила вона.

Канада, Цмоць
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