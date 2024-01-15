Проєкт безпекової угоди між Україною та Канадою вже у Києві

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Санду: Молдова усвідомлює всі ризики та вживає заходів, щоб запобігти дестабілізаціям
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Каллас: Ми не видаватимемо українських чоловіків мобілізаційного віку
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рф погрожує Латвії через націоналізацію «дому москви» у Ризі
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Штайнмаєр: кремлівський диктатор володимир путін не прагне миру
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NYT: МО США не змогло прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для України
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Козаченко: Довоєнні потужності зернового коридору майже відновлено
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Доходи росії від продажу нафти і газу значно впали, - ЗМІ
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16:25
Речниця ЄК: Країни Європи встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни
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12:16
Експерт: Укренерго знаходиться у скрутному становищі через проблему заборгованостей
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Країни ЄС готуються до обговорення передання нового пакету допомоги Україні
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