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Мінюст проти повернення на посаду через суд ексчиновниці, яка добровільно отримала російське громадянство

16.01.2024 / 15:23
Міністерство юстиції у суді протистоятиме поверненню на посаду ексчиновниці, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Повідомляється, що шлях до поновлення на посаді колишнього керівника одного з управлінь Міністерства юстиції у Київській області відкрив Верховний Суд.

"9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки рф з посади державної служби Справа направлена на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що в матеріалах справи наявні документи, надані Службою безпеки України, які свідчать про добровільне набуття колишньою держслужбовицею Міністерства юстиції громадянства країни-агресора.

Зокрема, за інформацією Служби безпеки України, 13 березня 2014 року посадова особа міністерства прибула до міста Ялта (АР Крим) де зареєструвала своє місце проживання. Після початку тимчасової окупації чиновниця повторно відвідала Крим, де на підставі раніше здійсненої реєстрації отримала паспорт громадянки рф серії НОМЕР_1 (орган видачі 900-003 ФМС рф в Республіці Крим). Під час перебування в АР Крим, за даними СБУ, експосадовиця мала контакти зі співробітниками фсб рф, - йдеться далі в повідомленні.

У міністерстві не називають прізвища чиновниці, а Судово-юридична газета пише, що йдеться про Марину Прилуцьку, яка працювала на посаді заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Мінюст
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