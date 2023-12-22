Мінюст: Запуск Реєстру збитків очікується навесні 2024 року

Про це заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра сказала в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Місцезнаходженням Реєстру є Гаага, Королівство Нідерландів. Статус і функціонування Реєстру в Королівстві Нідерландів регулюються угодою з приймаючою державою, укладеною Радою Європи. У відповідності до статуту Реєстру збитків, Реєстр також матиме допоміжний офіс в Україні для цілей підтримання зв’язку з урядом України та сприяння розповсюдженню інформації та контактування з потенційними заявниками та широкою громадськістю в Україні, зокрема щодо існування та мети Реєстру та процедури подання заяв про відшкодування збитків. Наразі тривають організаційні заходи для практичного запуску Реєстру, початку прийому заяв, який очікується навесні 2024 року, та початку роботи Київського офісу. Офіційно саме Рада Реєстру збитків має визначити дату, з якої Реєстр буде відкритим для подання заяв, доказів та пов’язаної інформації”, - сказала вона.

За словами Мудрої, допоміжний офіс у Києві буде надавати юридичну, технічну та іншу допомогу усім особам, які виявили бажання подати заяви на відшкодування завданих збитків до міжнародного Реєстру збитків, здійснювати комунікацію та виконувати ряд інших, покладених Реєстром функцій.

Вона також зазначила, що досі не можна визначити загальну суму збитків, враховуючи, що бойові дії ще тривають, що спричиняє нові збитки, а також відсутність доступу до тимчасово окупованих територій та територій, де відбуваються активні бойові дії.

“Є пораховані окремі категорії збитків за різними напрямками або видами збитків, але єдиної цифри ми з об'єктивних причин досі не маємо. За оцінками Київської школи економіки, збитки лише цивільній інфраструктурі України у вересні 2023 року сягнули $151,2 млрд, і ця сума постійно зростає”, - сказала заступниця глави Мін’юсту.

Вона додала, що сфера освіти, за оцінками експертів проєкту “росія заплатить” Інституту KSE, теж зазнала значних збитків.

“Станом на початок вересня 2023 року війна завдала збитків у цій сфері на $10,1 млрд. Загальна кількість пошкоджених та зруйнованих закладів освіти перевищила 3,5 тисячі, з них понад 1,7 тисячі закладів середньої освіти, понад тисяча закладів дошкільної освіти та 586 закладів вищої освіти. Належна оцінка, що базується на вартості відбудови, а також інших збитках і шкоді, завданих бізнесу, ймовірно, збільшить цю суму на порядок. У березні 2023 року Світовий банк оцінив вартість реконструкції та відновлення української інфраструктури в $411 млрд. Руйнування Каховської гідроелектростанції – найбільша промислова аварія в Європі з часів Чорнобильської трагедії, спричинена агресією рф. За попередньою оцінкою, збитки, завдані внаслідок цього злочину, становлять загалом 14 мільярдів доларів. З них 11 мільярдів доларів – це збитки, а 2,79 мільярда доларів – прямі втрати. Це лише кілька цифр за окремими видами збитків за попередньою оцінкою. Розмір цих збитків продовжує неухильно зростати, адже війна триває”, - каже Мудра.