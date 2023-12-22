Войти | Зарегистрироваться
03:53

суббота,
23 декабря
Онлайн
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Фінляндія представила першу частину плану реконструкції та повоєнній відбудові України

22.12.2023 / 11:14
Фінляндія 21 грудня представила першу частину національного плану щодо участі країни в реконструкції та повоєнній відбудові України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Оприлюднений у четвер документ присвячений можливостям участі фінських компаній та передумовам їх діяльності, а також видам фінансування, підтримки та консультацій, які можуть отримати компанії Фінляндії за участь у відбудові України.

Відповідний план підготувало МЗС Фінляндії на основі урядової програми у тісній співпраці з іншими центральними органами влади та бізнесом.

У заяві зовнішньополітичного відомства зазначається, що Фінляндія має намір підтримувати Україну та її відбудову, зокрема шляхом створення та покращення передумов для роботи фінських компаній у нашій державі.

У першій частині плану представлено низку фінансових рішень, які сприятимуть дослідженню ринку, торгівлі та інвестиціям в Україні.

"Найзначніші практичні заходи фінансування включають надання можливості експортного фінансування в Україну шляхом компенсації кредитних збитків, завданих національним експортно-кредитним агентством Finnvera", - розповіли у відомстві.

Крім того, капітал національного фонду співробітництва з метою розвитку Finnfund буде збільшено на 25 мільйонів євро, що "дозволить здійснювати інвестиції у приватний сектор України".

У плані також є пропозиція щодо створення нового змішаного кредитного інструменту - Українського інвестиційного фонду, що дозволить реалізувати проекти на суму 50 мільйонів євро у 2025–2026 роках.

У фінському МЗС пояснюють, що консультативні послуги для компаній будуть покращені та стануть зрозумілішими, а також здійснять зусилля щодо зміцнення ресурсного забезпечення сторін, які надають ці послуги у Фінляндії та Україні.

За словами міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо, Фінляндія хоче підтримати участь та доступ вітчизняних компаній до відбудови України.

"Це включає інвестиції в сотні мільярдів євро, для яких у нас є достатньо необхідних знань", - наголосив він.

Також у міністерстві розповіли, що друга частина плану буде присвячена ширшій участі центрального уряду та зацікавлених сторін у відновленні. Її мають намір завершити наступного року.

Основна увага буде зосереджена на використанні співпраці з метою розвитку та гуманітарних асигнувань.

У МЗС Фінляндії підтвердили намір країни продовжити підтримку України "стільки, скільки потрібно". За даними відомства, з лютого 2022 року загальний обсяг допомоги становитиме 2,2 мільярда євро. Йдеться переважно про підтримку військової техніки, співробітництво з метою розвитку та гуманітарної допомоги.

Також Фінляндія продовжує довгострокову співпрацю з Україною у сфері освіти, енергетики та верховенства закону.

Фінляндія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 декабря
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.