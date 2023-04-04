МО Британії: вступ Фінляндії до НАТО став уроком для путіна

Він наголосив, що Фінляндія вирішила приєднатися до Альянсу за власним бажанням, передає PA Media.

"Свобода вибору альянсів як суверенної держави є справою її громадян і лише її громадян", – наголосив Воллес.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак привітав вступ Фінляндії до НАТО.

Це рішення зробило Альянс сильнішим і кожному дало більше безпеки.

"Тепер усім членам НАТО потрібно зробити кроки, необхідні для прийняття Швеції, щоб ми могли бути разом як єдиний Альянс на захисті свободи в Європі і в усьому світі", – підкреслив він.

Очільник Форин-офісу Джеймс Клеверлі, який перебував у штаб-квартирі НАТО під час церемонії прийняття Фінляндії, назвав це прямим результатом агресії путіна і його незаконного вторгнення в Україну.

"росія думала, що її агресія розділить нас. Натомість ми стали ще тісніше пов'язані разом, рішуче захищаючи принципи свободи й верховенства права", – наголосив він.