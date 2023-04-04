Войти | Зарегистрироваться
06:28

четверг,
06 апреля
Онлайн
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
Країна
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
Країна
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

МО Британії: вступ Фінляндії до НАТО став уроком для путіна

05.04.2023 / 18:30
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що вступ Фінляндії до НАТО став уроком для президента росії володимира путіна.

Він наголосив, що Фінляндія вирішила приєднатися до Альянсу за власним бажанням, передає PA Media.

"Свобода вибору альянсів як суверенної держави є справою її громадян і лише її громадян", – наголосив Воллес.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак привітав вступ Фінляндії до НАТО.

Це рішення зробило Альянс сильнішим і кожному дало більше безпеки.

"Тепер усім членам НАТО потрібно зробити кроки, необхідні для прийняття Швеції, щоб ми могли бути разом як єдиний Альянс на захисті свободи в Європі і в усьому світі", – підкреслив він.

Очільник Форин-офісу Джеймс Клеверлі, який перебував у штаб-квартирі НАТО під час церемонії прийняття Фінляндії, назвав це прямим результатом агресії путіна і його незаконного вторгнення в Україну.

"росія думала, що її агресія розділить нас. Натомість ми стали ще тісніше пов'язані разом, рішуче захищаючи принципи свободи й верховенства права", – наголосив він.

НАТО, Фінляндія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 апреля
4 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.