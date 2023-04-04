МО Британії: вступ Фінляндії до НАТО став уроком для путіна

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«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского24.03.2023 / 14:13Последние новости рубрики
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Как выбрать чехол из натуральной кожи для смартфона04.04.2023 / 01:03Смартфон – не только техническое устройство, но и стильный аксессуар. Именно поэтому многие пользователи телефонов стараются выбирать для них не только функциональные, но и эстетически привлекательные кейсы. Существует множество разных материалов для чехлов, но одним из самых популярных является натуральная кожа. В данной статье мы в интернет-магазине Kartell https://kartell.store/ рассмотрим преимущества кейсов из натуральной кожи и подскажем, как правильно выбрать качественный кейс из этого материала.
Професійна гігієна ротової порожнини: чистка зубів03.04.2023 / 01:19Регулярна гігієна ротової порожнини, відсутність шкідливих звичок – необхідні, але не достатні умови для гарної усмішки. Повністю видалити наліт у домашніх умовах не вдасться. Поступово накопичуючись на емалі, наліт перетворюється на зубний камінь. Тверді відкладення руйнують емаль, між яснами та зубами накопичуються мікроби. Професійне чищення зубів ефективно розв'язує проблему видалення нальоту.Последние новости рубрики
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